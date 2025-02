Bafta 2025: quais as chances de o Brasil levar o Oscar britânico?

Selena Gomez, que atua ao lado de Gascón no filme, afirmou que "parte da magia desapareceu" envolvendo as polêmicas da protagonista —inclusive direcionadas a ela. "Escolho continuar a ter orgulho do que fiz e sou grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme várias vezes se pudesse", disse a ex-atriz-mirim da Disney, em discurso no Festival de Cinema de Santa Bárbara.

Bafta 2025

A cerimônia será transmitida ao vivo neste domingo (16), às 16h, pelo canal pago TNT e, no streaming, pela Max. O Prêmio Bafta, da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, acontece no Royal Festival Hall, em Londres. Já o red carpet será transmitido pelo canal oficial do Bafta no YouTube a partir das 12h (horário de Brasília).

"Ainda Estou Aqui" disputa o prêmio com "Emilia Pérez" (França), "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Kneecap" (Irlanda). "Conclave" é o filme com mais indicações (12). "Emilia Pérez" tem 11, seguido por "O Brutalista" (9), "Wicked" (7) e "Anora" (7).

A cerimônia do Bafta 2025 será conduzida pelo ator escocês David Tennant (de "Doctor Who" e "Belas Maldições"), que retorna como anfitrião. A banda britânica Take That também subirá ao palco para interpretar "Greatest Day", hit do filme "Anora".