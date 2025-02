Transmissão atrasada e Brasil esquecido: como foi o Bafta 2025?

Transmissão

O Bafta só foi transmitido na TV e streaming horas após o fim da cerimônia. Diferente de outras premiações, o evento não foi exibido ao vivo. Os canais de TV, incluindo no Brasil, receberam uma versão de menor duração da cerimônia, com duas horas, em vez de três.

Na hora cortada e enxugada, algumas das piadas com Donald Trump ficaram de fora. No monólogo de abertura, David Tennant encaixou tiradas ao presidente norte-americano, fazendo uma comparação entre "O Brutalista" e "O Aprendiz", filme que dramatiza a origem do político e empresário. Na fala, o apresentador zomba do cabelo de Trump, o compara com Beetlejuice, o antagonista de "Os Fantasmas Se Divertem", e ainda o chama de vilão.

Das três piadas que fez com Trump, apenas duas foram ao ar. A transmissão, originária da emissora britânica BBC, deixou a fala sobre o cabelo do presidente, e o momento em que é chamado de vilão. Por algum motivo, a piada com Beetlejuice ficou de fora.

Vencedores

"Conclave" foi o campeão da noite, levando o prêmio de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor filme britânico e de melhor montagem. Ele era o título com maior número de indicações: 12.