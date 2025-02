Vencedora do Bafta 2025, Mikey Madison pode ser ameaça a Fernanda Torres

Moore venceu Madison no Globo de Ouro deste ano na categoria de melhor atriz em filme comédia ou musical. Fernanda Torres venceu em melhor atriz em filme drama.

No palco, dedicou o troféu para as trabalhadoras sexuais, que estão no coração do filme, pedindo respeito para a categoria. "Só quero dizer que eu as vejo. Vocês merecem respeito e decência humana. Sempre serei uma amiga e aliada, e imploro para que os outros façam o mesmo", disse Madison.

"Anora" acompanha uma dançarina erótica que vive romance com o herdeiro ricaço de um oligarca russo. No filme de Sean Baker, as coisas começam a dar errado quando a família do rapaz decide intervir no casamento.

A vitória no Bafta marca novo fôlego para o filme na reta final das premiações. Aclamado e com mais de 70 prêmios, "Anora" foi destaque em 2024, quando venceu a Palma de Ouro, no Festival de Cannes. Agora voltou a conquistar categorias cobiçadas, brilhando nas premiações dos sindicatos de atores, roteiristas e produtores.