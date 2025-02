Bafta: Diretor de 'Emilia Pérez' honra atriz polêmica em discurso

Primeira mulher trans indicada à categoria de melhor atriz do Oscar, Karla Sofía Gascón despertou controvérsias após o ressurgimento de postagens polêmicas. Foram encontrados, no perfil da atriz no X (antigo Twitter), diversos comentários de cunho xenófobo e racista, o que fez com que Gascón se retirasse de toda a campanha para o Oscar, apesar de estar indicada.

Considerado o Oscar britânico, o Bafta acontece neste domingo, 16, com transmissão no Brasil pelo streaming Max, às 16h (horário de Brasília).