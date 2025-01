BAFTA divulga pré-indicados com 'Ainda Estou Aqui', mas sem Fernanda Torres

Fernanda Torres está fora da disputa de Melhor Atriz. Dos dez nomes na pré-seleção, seis serão indicados:

Amy Adams, "Nightbitch"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Demi Moore, "A Substância"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Kate Winslet, "Lee"

Marianne Jean-Baptiste, "Hard Truths"

Marisa Abela, "Back To Black"

Mikey Madison, "Anora"

Nicole Kidman, "Babygirl"

Saoirse Ronan, "The Outrun"

Brasil está presente em outras categorias. "Guerra Civil", filme com Wagner Moura, está entre os pré-indicados a Melhor Filme Britânico, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Design de Som.

Embora esteja fora do BAFTA, Fernanda Torres pode ganhar outro prêmio ainda nesta semana. Acontece no domingo (5) o Globo de Ouro, no qual ela concorre a Melhor Atriz contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet e Pamela Anderson. Segundo a revista Variety, a brasileira é a candidata com maiores chances de levar o troféu para casa. "Ainda Estou Aqui" também está na disputa, concorrendo a Melhor Filme Estrangeiro.

A lista oficial de indicados ao BAFTA será divulgada no dia 15 de janeiro. A premiação acontece na Inglaterra no dia 16 de fevereiro. Confira a lista completa de pré-indicados:

Melhor filme