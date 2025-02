'Ele é a razão', Zoe Saldaña dedica vitória no Bafta para sobrinho trans

Zoe Saldaña, 46, venceu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Bafta 2025, ao qual dedicou para seu sobrinho transgênero.

O que aconteceu

A atriz de "Emilia Pérez" foi uma das premiadas na tarde deste domingo (16), no evento que aconteceu no no Royal Festival Hall, em Londres. Na categoria ainda concorriam Selena Gomez, Ariana Grande, Felicity Jones, Jamie Lee Curtis e Isabella Rossellini.

Após receber o prêmio, a atriz dedicou a vitória a Eli, seu sobrinho trans. A homenagem aconteceu durante a coletiva de impresa na sala dos vencedores, visto que Zoe não teve tempo de mencionar seu parente no discurso da cerimônia.