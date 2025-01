Naomi Watts conta como menopausa precoce a afetou: 'Me senti solitária'

Naomi Watts, 56, está promovendo seu novo livro, em que conta como lidou com a menopausa precoce aos 36 anos.

O que aconteceu

A obra chama-se "Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause" ("Ouso Dizer: Tudo o Que Gostaria de ter Ficado Sabendo Sobre a Menopausa", em português) e acaba de ser lançada.

A atriz relata que os sintomas começaram a aparecer meses após dar à luz a seu segundo filho, Samuel, 16. "Tive dois filhos [Alexander, o mais velho, tem 17], mas comecei a ter sintomas pesados assim que parei de amamentar o meu caçula. Me senti muito solitária e com medo. Gostaria que tivesse existido um livro [sobre o assunto] à época, quando a internet não era tão ativa como hoje. Havia pouquíssima informação", desabafou ela, em participação no programa Loose Women.