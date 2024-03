Conheça história real que inspirou 'O Impossível' e como está família hoje

Na Sessão de Tarde desta quarta-feira (13), o filme escolhido foi "O Impossível", de 2012. A história é baseada no tsunami de 2004 no Sudeste da Ásia e acompanha Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) e seus três filhos que estão de férias na Tailândia. A família foi surpreendida pelas gigantes ondas que invadiram o hotel e precisaram fazer de tudo para sobreviver e se reencontrar.

A história do filme é real?

O longa - que ficou entre os assuntos mais buscados do dia no Brasil, segundo o Google Trends - foi inspirado nos acontecimentos vividos pela família Belón. Naquele ano, Maria Belón decidiu que a família toda precisava de férias e escolheu um hotel na beira da praia na Tailândia para descansar.

No dia da tragédia, Maria estava dormindo na varanda com seu filho mais velho, Lucas. O marido e os outros herdeiros estavam brincando na piscina do hotel.