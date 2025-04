Letticia Munniz relembra pressão para vaga na TV: 'Com esse corpo não'

A apresentadora pontuou que mulheres fora do padrão do corpo magro são raras ainda hoje em papéis de destaque. "Estou na TV há muito pouco tempo, mulheres com o corpo como o meu, como o de Tati Machado, Fabiana Karla, são muito poucos e não estão em grandes papéis".

Letticia Munniz ressaltou que "dois dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira", Faustão e Jô Soares, não deixaram de ter espaço por serem gordos. "Nunca foi um impeditivo o corpo deles, eles nunca deixaram de receber trabalhos, de receber convites, de trabalhar com marcas por conta do corpo deles. E eu acredito que seja impensável uma mulher com corpo similar ao deles apresentar um programa. E se for enquanto atriz, é sempre na jornada do herói: ela é gorda, mas ela vai descobrir que vai encontrar um grande amor e vai mudar, ou ela vai emagrecer ou não existe um papel principal para essa mulher, porque uma mulher fora do padrão não pode ser a dona Helena".