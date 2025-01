Revista Tomorrow vira agência de conteúdo no remake de 'Vale Tudo'

A empresa criada por Renato Felipelli (João Vicente de Castro) tem muito do que se orgulhar. A começar pela sua equipe, encabeçada por Solange Duprat (Alice Wegmann), diretora de criação, uma mulher descolada, charmosa, que tem estilo e esbanja talento.

Renato (João Vicente de Castro) em 'Vale Tudo' Imagem: Marcos Serra Lima/Globo

Solange tem total sintonia com Renato, um cara maneiro, leve, criativo, que não gosta de se comprometer com nada, a não ser com o trabalho. Apesar de também ser muito dedicada à agência e só pensar em trabalhar, ela se vê envolvida por assuntos do coração quando começa a se relacionar com Afonso (Humberto Carrão), herdeiro do Grupo Almeida Roitman, por quem se apaixona.

Para tocar todos os projetos que surgem, Solange tem a sorte de contar com a ajuda de Sardinha (Lucas Leto), seu fiel escudeiro, um rapaz gente boa, que trabalha como assistente de direção na Tomorrow. Além de ser uma pessoa leal e de bom caráter, Sardinha mostra eficiência em tudo o que faz e por isso dá tão certo com a Solange, com quem também divide apartamento.

Além dele, também trabalham na Tomorrow a secretária Marieta (Cacá Ottoni) e a assistente de produção Suzana (Bruna Aiiso). Elas estão sempre a postos para atender as inúmeras demandas do agitado cotidiano da agência.