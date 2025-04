Renato e Leila ficam juntos em 'Vale Tudo'? Ela se casa com homem inusitado

Atraídos um pelo outro, eles assumirão um relacionamento. Isso acontece após a loira conquistar o emprego na agência, acreditando que foi Sardinha (Lucas Leto) quem a escolheu.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Apesar do romance, Leila cai nas graças de Marco Aurélio (Alexandre Nero). O empresário começa a demonstrar interesse pela namorada do primo na cara dura após terminar seu namoro com Claudia (Rhaissa Batista).

Leila cede às investidas de Marco Aurélio e os dois se casam. Foi assim que aconteceu na primeira versão da trama, em 1988, e tudo indica que o remake apresentará o mesmo desfecho.

Casamento de Leila e Marco Aurélio será ameaçado por Maria de Fátima (Bella Campos). Já casada com Afonso (Humberto Carrão), a jovem vilã começará um caso com o executivo.