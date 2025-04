'Vale Tudo': Carolina Dieckmann explica por que não procurou Cássia Kis

Carolina Dieckmann falou sobre os rumos de sua personagem, Leila, na trama de "Vale Tudo". E explicou por que não procurou Cássia Kis, atriz que viveu a personagem na versão original da novela.

O que aconteceu

Sobre Cássia Kis, Dieckmann foi enfática. "Nunca a procurei. Se a encontrasse, seria natural, mas não busco 'benção'. Sou fã do trabalho genial dela, que sempre vou homenagear", disse em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem.