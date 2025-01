Leão: Gil do Vigor merece ser melhor aproveitado na televisão

Gil do Vigor faz parte da programação "Mais Você" para falar sobre economia no quadro "Tá Lascado", e protagonizou uma situação inusitada nesta quinta-feira (30) com as cachorrinhas de estimação de Ana Maria Braga. A presença do ex-BBB na grade oficial da emissora se tornou um dos assuntos do Splash Show de hoje.

Yas Fiorelo defende que a relação de Gil com a Ana Maria tem se tornado cada vez mais fluida, e ele conseguiu um espaço forte com a apresentadora, em especial. Leão Lobo concorda com o lado comunicador do economista.