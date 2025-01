Datena diz que deixará SBT caso Suzane von Richthofen seja contratada

Datena, 67, comentou os rumores de que Suzane von Richthofen seria a nova contratada do SBT — que já foram negados pela emissora.

O que aconteceu

Datena disse que "vai embora" da emissora se rumores forem verdade. "Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente", disse o apresentador do "Tá na Hora" durante participação no "Fofocalizando".

Ele comentava a notícia do casamento de Daniel Cravinhos, que participou da morte dos pais de Suzane. Datena se posicionou contra a progressão de pena para crimes hediondos.