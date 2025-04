BBB 25: Que horas começa a eliminação ao vivo do 13º Paredão?

O BBB 25 (Globo) de hoje mostrará o resultado do 13º Paredão — formado por Daniele Hypolito, João Pedro e Maike. Saiba que horas começa o programa ao vivo.

Horário do BBB hoje

De acordo com a programação da Globo, o BBB de hoje começa às 23h10 (horário de Brasília), logo após o Fantástico. O resultado do Paredão será divulgado no final da edição.