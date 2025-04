Após beijo, Maike relembra flerte com Renata e manda recado para 'sogra'

A bailarina comentou que o brother literalmente a venceu todas as vezes nas provas de resistência, e ele brincou: "Venço pelo cansaço."

Maike também aproveitou para mandar um recado para a mãe de Renata: "Dona Eulália, eu sou do bem."

Ele ainda elogiou mais uma vez o beijo da sister: "Eu sabia que era bom, mas não tão bom assim. [...] Estou te elogiando, é melhor do que eu esperava."

