Do Quarto do Líder, Vitória vê Renata e Maike no edredom: 'Tô passada'

Na manhã de hoje, após o fim da festa do BBB 25 (Globo), Vitória flagrou Renata e Maike se preparando para deitarem juntos direto pelas câmeras do Quarto do Líder.

O que aconteceu

Vitória assistiu as movimentações de Renata e Maike pelas câmeras da Central do Líder. O casal, que se beijou pela primeira vez na festa, foi para debaixo do edredom na madrugada de hoje.