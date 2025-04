BBB 25: João Gabriel chora ao receber terceiro Presente do Anjo

Na tarde de hoje, João Gabriel recebeu o Presente do Anjo do BBB 25 (Globo) pela terceira vez e se emocionou com os novos recados da família.

O que aconteceu

João Gabriel escolheu João Pedro e Maike para acompanhá-lo no Almoço do Anjo. O brother assistiu a novos recados da família e não segurou a emoção.