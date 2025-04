BBB 25: Maike e Renata vão para debaixo do edredom após festa

Entre beijos e carinhos, a bailarina pediu para o nadador ficar quieto, para que ela pudesse dormir. Como ele não parava de falar, ela pediu, rindo: "Vai para a tua cama!"

Os dois seguiram na mesma cama, trocando beijos, e Renata lembrou: "Você não está em casa não, viu? Está no Big Brother."

Minutos depois, Maike saiu da cama da sister e foi deitar em outra. Eles dormiram separados.

