Jão celebra aniversário do namorado com referência musical: 'Só sobre você'

Frase parece responder trecho da música "Rádio", faixa do álbum Super (2023): 'Quando me ouvir no rádio // Será que vai dar pra perceber // Que tudo o que eu canto ou falo // Ainda é só sobre você?".

"Que dia lindo, que vida linda", respondeu Pedro Tófani na publicação do namorado.

Há um ano, Jão tinha surpreendido Tófani com um beijo na segunda noite de apresentação da turnê com o Allianz lotado e transmissão ao vivo do show. Ao gshow, a equipe do artista tinha confirmado que eles tinham reatado desde o fim de 2023.

Me bateu uma vontade durante o show, uma euforia, e eu tava muito feliz, porque a gente construiu junto, estava realizando tudo aquilo junto, eu falei: 'vou tascar um beijo na boca desse homem agora, pra gente comemorar.' E com fogos de artifício, nada demais, uma situação completamente tranquila. E aí eu fui lá e beijei. Jão em entrevista ao PodDelas, em março de 2024