Viagem de despedida e Natal em família: como foi o término de Fê Paes Leme

Eles ainda fizeram uma viagem de despedida. Na primeira semana de janeiro, Fernanda e Victor foram para Fernando de Noronha em parceria com marcas. Também participaram da viagem outras celebridades como Jade e Leo Picon, Sophie Charlotte, Xamã, Giovanna Lancellotti, L7nnon, Paulinho Vilhena e mais.

Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Victor Sampaio

Na viagem, Fepa fez um desabafo. Ela fez stories sobre as inseguranças com o próprio corpo e a decisão de usar maiô ao invés de biquíni: "Quando falo isso, muita gente vai falar: 'Imagina, olha como você está! Você está ótima'. Eu sei disso, mas estou dividindo um sentimento meu do que eu via no espelho antes e do que vejo agora".

Foi em Fernando de Noronha que o relacionamento dos dois começou. Foi no ano novo de 2021, que ele tinha planejado passar em Fernando de Noronha e ela, em Salvador. No entanto, de última hora, ela mudou de ideia e decidiu encontrá-lo: "Ele foi me buscar no aeroporto, fez tudo certinho", contou Fernanda no podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL, em 2023. Ela diz que na mesma viagem Victor a pediu em namoro, mas a princípio ela negou porque queria a aprovação dos amigos antes. "Mas aí, uns quatro dias depois, eu que fui atrás", completou.