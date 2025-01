Por que Ainda Estou Aqui não foi indicado ao César, Oscar do cinema francês

A Academia das Artes e Técnicas do Cinema da França anunciou, nesta quarta-feira (29), os indicados ao César, considerado o Oscar do cinema francês.

O que aconteceu

"Ainda Estou Aqui", filme brasileiro indicado ao Oscar, não foi nomeado em nenhuma categoria. O longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres não estava elegível ao César porque estreou nos cinemas franceses apenas este ano. O filme poderá ser indicado em 2026.

"Emília Pérez", concorrente direto do Brasil no Oscar, recebeu 12 indicações ao César. O título com mais indicações foi "O Conde de Monte Cristo", que concorre em 14 categorias.