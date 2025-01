Nora de Glória Menezes revela reação da atriz ao descobrir que neto é trans

Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, revelou a reação da atriz ao descobrir que tinha um neto trans.

O que aconteceu

A esposa de Tarcísio Filho contou como a sogra foi acolhedora com a transição de gênero do neto, Theo Fagundes. "Nunca vou esquecer a reação da Glória, uma mulher de 90 anos, quando soube da transição do Theo. Ela falou: 'E daí?' (e sorriu)", escreveu ela no Instagram nesta quarta-feira (29).

Desde então, Glória sempre respeitou o nome e o gênero do seu neto. "Nunca mais ela chamou o Theo pelo 'nome morto'. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos", completou Mocita.