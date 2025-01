'É normal ter críticas': Bella Campos detalha preparação para 'Vale Tudo'

A atriz diz estar acostumada a lidar com o saudosismo do público que teme a adaptação de clássicos e as possíveis críticas antes da estreia. "É normal ter críticas e elogios. O que vai valer é o que for ao ar e quando as pessoas assistirem", disse em papo com Splash.

Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Mudanças a caminho

De cara, o remake propõe uma mudança: Maria de Fátima agora é uma mulher negra. Na primeira versão do folhetim, Odete Roitman era uma mulher preconceituosa e jamais aceitaria que seu filho, Afonso, se relacionasse com uma mulher negra como Maria de Fátima, muito menos se juntaria a ela para armar vilanias. "É muito bonito e digno ver a Maria de Fátima preta em 2025, o que ressignifica a história. Essa é a principal característica".

Mas essa não é a única mudança: o sonho de Maria de Fatima de se tornar uma grande modelo agora dá lugar ao desejo de viralizar como uma influenciadora digital. "Levanta debates interessantes para nós enquanto sociedade, que justificam um pouco dessa ganância e vontade de passar por cima de tudo e de todos pelo engajamento".

Bella conversou com Splash durante as gravações do remake em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A reportagem acompanhou a filmagem de cenas de uma festa organizada pela Tomorrow, agência de conteúdo digital dirigida por Solange Duprat (Alice Wegman), na qual Bella trabalha após abandonar a mãe em Foz do Iguaçu (PR). O elenco virou a noite gravando a sequência, que deve ir ao ar na segunda semana do folhetim —as gravações começaram em novembro de 2024.