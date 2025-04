'Não quero spoiler': 'Vale Tudo' leva espectador de volta à TV aberta

'Novela de altíssima qualidade' faz público voltar para frente da TV

Para o designer gráfico Tiago Araújo, 33, esse é o retorno às novelas do horário nobre na TV aberta desde "Pantanal", em 2022. "Depois, as outras produções, até tentei ver o primeiro capítulo, mas não tive mais interesse".

Apesar de, nesse meio tempo, ter acostumado a maratonar novelas no streaming, como "Todas as Flores" (Globoplay) e "Beleza Fatal" (Max), ele voltou a ficar ansioso por assistir a cada capítulo de "Vale Tudo" em seu horário de exibição na Globo. "Acredito que a ansiedade por mais capítulos me faz querer ver na hora e com todo mundo nas redes sociais. Mesmo sendo um remake e já ter assistido a versão original, não quero pegar spoiler nas redes".

Silvana Ramos, 72, e Ana Beatriz, 34, são mãe e filha que desde sempre acompanham novelas juntas. Depois de algum tempo apenas maratonando clássicos no Globoplay, elas voltam à TV aberta para assistir diariamente a nova versão de "Vale Tudo".

Em 2022, com o fim de 'Pantanal', não nos interessamos em assistir sua sucessora no ar e, assim, começamos um novo hábito: assistir a novelas antigas no Globoplay. Nesse momento, em vez de acompanharmos as tramas que estavam no ar, fizemos pequenas maratonas, em que assistíamos 3 ou 4 capítulos por dia. A expectativa gerada pelo remake de 'Vale Tudo' fez com que voltássemos a ter o hábito de assistir no horário da TV aberta.

Ana Beatriz, revisora de textos, 34

Para elas, que até "Pantanal", em 2022, acompanhavam todas as novelas do horário nobre da Globo, apenas uma trama de altíssima qualidade as faria voltar para o antigo hábito e deixar as maratonas do Globoplay de lado. "Como a novela sempre fez parte da rotina da nossa casa, queremos ter a experiência de assistir no horário que passa em vez de esperar acumular capítulos para assistir no Globoplay. Apenas um remake de um grande clássico ou uma novela de altíssima qualidade nos faria voltar a acompanhar na TV aberta".