'Vale Tudo': Rubinho morre e trama vira do avesso com herança milionária

O pai de Maria de Fátima (Bella Campos) consegue desembarcar com vida, mas não resiste muito tempo e logo morre. Na confusão ao sair do avião, a mala de Rubinho é trocada com a de Marco Aurélio.

O vice-presidente da TCA estava levando dólares roubados da empresa para o exterior. Com isso, a mala cheia de dinheiro vai parar nas mãos de Raquel (Taís Araújo), que fica responsável pelos pertences do ex-marido após sua morte.

Ao abrir o objeto, a namorada de Ivan (Renato Góes) encontra várias caixas de bombons. Ela nem imagina que dentro delas estão os dólares que poderiam mudar sua vida.

Raquel tenta dar os bombons para Maria de Fátima (Bella Campos). Porém, como de costume, a vilã recusa qualquer coisa que venha da família.

Ivan desconfia do fato de Rubinho ter uma mala cheia de chocolates e decide abrir a mala. Ele e Raquel descobrem que estão com uma fortuna em mãos, o que afetará o relacionamento dos dois, já que o mocinho quer ficar com o dinheiro, enquanto a cozinheira não aceita a ideia.

