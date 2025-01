Novela do Cadeirudo é um dos destaques do Globoplay em fevereiro

"A indomada" (Globo), novela de 1997, é um dos destaques do Globoplay em fevereiro.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

'A indomada' no Projeto Originalidade

No dia 17 de fevereiro, "A Indomada" será disponibilizada em seu formato original no Globoplay. Apesar de já estar no catálogo do serviço de streaming da Globo, a novela chega agora através do Projeto Originalidade, que atualiza as obras clássicas já disponíveis no catálogo com melhores resoluções, aspecto original e com todas aberturas e vinhetas.