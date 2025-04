Resistência, toco e mais: relembre a linha do tempo do casal Renata e Maike

25/03: Na piscina, Maike se declara para Renata: "Você é uma pessoa que me encantou por causa do jeito que você lida com Deus. Eu queria que você soubesse que você é incrível, mano. Sério", disse. "Não perde esse coração, não. Não deixa nada - nem raiva, nem rancor - tomar conta dele. Tu é uma menina muito f*da".

30/03: Em uma festa, Maike dá um "cheiro" no pescoço da sister. A bailarina, que estava com um leque na mão, encostou o objeto no ombro do brother e fez uma careta.

02/04: Maike diz para Renata enquanto a sister malha: "Eu estava pensando aqui...Só namorei menina que treina muito".

03/04: Os dois abrem o jogo sobre os flertes. Renata confrontou Maike sobre as investidas do brother e disse levar "na brincadeira". Maike disse que aquilo seria uma prova de resistência, e que ele desistiria: "Ela acha que eu estou zoando. Há 80 dias. Brincadeira sem fim (...) Nem Moisés foi tão tentado assim".

04/04: Após a eliminação de Eva, Renata desabafa com Maike de madrugada, na cama e de mãos dadas. Ela lamentou estar "alugando" o brother, que respondeu: "Ixe, fia. Você vai me alugar pra vida."

05/04: Maike volta a comparar os flertes com uma "prova de resistência" e dá a entender que quer levar o relacionamento para fora do BBB: "Vou querer muito (...) As minhas intenções são as melhores". Renata rebateu: "Se você voltar [do 13º Paredão], eu respondo."