Brothers 'tombam' oponentes em piscina de gosma no Sincerão do BBB 25

João Gabriel tomou Diego Hypolito. "Desde a primeira semana de programa, eu não vejo verdade nas coisas que você fala."

Vitória Strada tombou João Gabriel. "A gente é adversário aqui no jogo e para eu chegar mais longe eu preciso que ele saia. Estamos no Paredão juntos."

Maike tombou Diego Hypolito. "Você quis me colocar em uma situação ruim, eu esclareci, você disse que entendeu."

BBB 25: Diego Hypolito cai no tanque de gosma Imagem: Reprodução/Globoplay

Guilherme tombou o João Gabriel. "É a sua questão de passar dos limites durante as discussões."

João Pedro tombou Vitória Strada. "Você me colocou no Paredão usando alguns argumentos falando que, quando eu te coloquei no Paredão e no Monstro, eu usei alguns argumentos que não eram verdade."