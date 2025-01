Filme de Fernanda Torres indicado ao Oscar terá sessão gratuita em SP

O 471º aniversário de São Paulo contará com uma sessão gratuita de "Ainda Estou Aqui". Protagonizado por Fernanda Torres, o filme recebeu três indicações ao Oscar 2025: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para filha de Fernanda Montenegro.

Com direção de Walter Salles, o longa será exibido ao ar livre, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma hora antes da sessão. O espaço está sujeito a lotação. Chegue cedo!

A vereadora Amanda Paschoal (PSOL-SP) disse ter protocolado uma indicação à Prefeitura de São Paulo para inclusão do filme "Ainda Estou Aqui" na programação do SpCine. O SpCine é uma rede de salas de cinemas públicas. Nos CEUs, as sessões são gratuitas. Nos centros culturais, o ingresso tem o custo de R$ 4.