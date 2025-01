Vereadora quer 'Ainda Estou Aqui' nas salas de cinema públicas de SP

Uma obra de tamanha relevância histórica e cultural merece ser vista e ouvida pelas pessoas, em especial por se tratar de um momento ímpar e cruel de nossa história, a ditadura militar. Incluir o filme no Circuito SpCine é mais do que valorizar o cinema nacional, é proporcionar à população paulistana uma oportunidade de contato com a arte e com a história do país. Amanda Paschoal

Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

"Ainda Estou Aqui" foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025 e faz história no prêmio. Ele também concorre a melhor filme internacional e Fernanda Torres está indicada como melhor atriz

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.