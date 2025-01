Choro de irmãs e papo de Aline e Diogo: como foi a segunda festa do BBB 25

Camilla e Thamiris não seguraram as lágrimas após serem indicadas como alvos dos Líderes Diogo e Vilma. Ao som da música "Com ou Sem Mim", as irmãs foram consoladas por aliados.

Em um papo com Vitória Strada, Maike afirmou ter medo de formar casal e estragar seu jogo com Gabriel. "Se você fica com alguém aqui, meio que casa. Eu não sei se quero isso", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne