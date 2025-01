BBB 25: Na Mira do Líder, Camilla chora após ser indicada por Diogo e Vilma

Diogo Almeida e Vilma indicaram três duplas que estão Na Mira do Líder. Camilla e Thamiris foram as primeiras anunciadas por mãe e filho como alvos para o 2º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a festa desta sexta-feira (25) com Tierry, Luan Pereira e Gustavo Mioto, Camilla não segurou as lágrimas durante a apresentação do trio na festa, sendo seguida por sua irmã, que também chorou.