Brothers especulam prova de resistência na reta final do BBB 25

A reta final do BBB 25 segue agitada e cheia de expectativas. Na madrugada de hoje, Guilherme, Diego Hypolito e Vitória Strada se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo e as possibilidades para os últimos dias de confinamento.

O que houve

O trio especulou que, logo após a eliminação desta noite, o programa deve realizar uma prova de resistência para definir a última berlinda da temporada. "É um misto de 'quero me preparar para a prova', com 'não sei se amanhã eu vou embora', então quero aproveitar até o último minuto", desabafou Vitória Strada durante a conversa.