Vitória Strada faz revelação no BBB 25: 'Saudades de me ver pelada'

Guilherme concordou com a aliada. "Faz muito tempo que a gente não se vê".

João Pedro também fez coro. "Nossa, bom demais. A primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é tomar banho pelado".

E todo mundo fala isso quando sai daqui, que o primeiro banho pelado é: 'meu Deus, que novo mundo'" . Vitória Strada

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas