Público já decidiu? Camarote do BBB 25 se isola na liderança da Enquete UOL

O 18º paredão do Big Brother Brasil 25 continua acirrado e promete fortes emoções até os momentos finais. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada disputam a preferência do público para seguir no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Diego Hypolito permanece à frente na votação. De acordo com a parcial das 18h50 (horário de Brasília), ele seria o eliminado, com 51,55% dos votos.