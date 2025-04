Daniele responde se voltaria a um reality e abre planos: 'Fase de estudo'

De sua participação no programa, ela afirma que adoraria levar para a vida o seu grupo da reta final —Guilherme, Aline, Vitória e Vinicius. Mas um nome, em especial, encantou a ex-BBB: Joselma. "Desde o início, a gente teve uma conexão muito especial. Ela tem uma energia tão boa, é generosa, sábia, divertida... Foi uma presença que me trouxe conforto em muitos momentos lá dentro, quase como uma figura materna", disse. "Nosso grupo nesta reta final estava formado por pessoas especiais e do bem, que com certeza, eu quero ter trocas verdadeiras aqui fora".

Ela também responde de forma direta sobre se voltaria para um reality show de confinamento: não. "Participei de outros realities, mas meu grande sonho era o BBB, e foi algo que eu consegui realizar ao lado do meu irmão. Com esse sonho realizado, acredito que eu não aceitaria participar novamente de reality de confinamento", disse.

No entanto, Dani, que chamou a atenção por seus passos de dança no BBB, não negaria uma participação no Dança dos Famosos. "Um 'Show de Talentos', que não é bem um reality, como o Dança dos Famosos, eu super participaria e acredito que eu iria me divertir muito".

Agora, a ex-sister pretende entrar em uma fase de estudo e preparação para se tornar uma apresentadora esportiva, além de focar no projeto social dos irmãos Hypolito: o Instituto Hypolito. "Hoje, o Instituto fundado pelo Diego possui duas unidades no Rio de Janeiro, em Macuco e na Penha, e já atende mais de 300 crianças. Mas o nosso grande objetivo é ir além: queremos abrir novas unidades, criar mais vagas e alcançar ainda mais crianças e famílias".

Sonhamos em ver nossos 'Hypolitinhos' espalhados por todo o país, tendo acesso ao esporte, à educação e a oportunidades culturais que podem transformar vidas, assim como o esporte transformou a nossa. Seguimos treinando e oferecendo oportunidades para novos talentos na ginástica, nossas crianças são muito especiais Daniele Hypolito

