Roseana Murray usa prótese biônica após perder braço em ataque de pitbulls

Justiça do Rio de Janeiro determinou que a prefeitura de Saquarema e o governo do estado fornecessem o braço biônico para Murray. A prótese, que custa cerca de R$ 894 mil, vai substituir o membro que a escritora perdeu no ataque, e auxilia nos movimentos de coordenação dela.

Relembre o caso

Roseana Murray, 20 dias após o ataque, no jardim do hospital Imagem: Reprodução/Instagram @roseanamurray

A escritora Roseana Murray foi atacada por três cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril, em Saquarema (RJ). Ela teve graves ferimentos e um braço amputado.

Após o ataque, Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A escritora teve o braço direito amputado, o esquerdo precisou ser reconstituído e também perdeu uma das orelhas. Murray teria sido atacada por animais de um vizinho.