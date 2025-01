'Ainda Estou Aqui': filme que concorre ao Oscar é baseado em história real

Eunice se empenhou na busca pela verdade sobre a morte do marido e, mais tarde, voltou a estudar e trabalhar. Em 1973, começou a faculdade de Direito, atuando em causas políticas e sociais.

Ela recebeu o atestado de óbito dele apenas em 1996. Eunice foi uma das principais articuladoras da aprovação da lei 9.140, em 1995, que reconhecia a morte de desaparecidos políticos durante a ditadura militar.

Rubens Paiva foi morto no DOI-Codi, e corpo jogado no mar em 1973. Documentos obtidos em 2013 pela Comissão Nacional da Verdade confirmaram a entrada de Rubens Paiva no DOI-Codi, até então negada por militares e só relatada por testemunhas. Ele foi torturado e morto entre 20 e 22 de janeiro de 1971. Seu corpo foi desenterrado várias vezes, até ser jogado na costa do mar do Rio de Janeiro dois anos após a morte.

Eunice Paiva morreu aos 86 anos, em 2018. Ele convivia com o Alzheimer desde 2004 e morreu de causas naturais.

