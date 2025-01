Diogo diz que brother interferiu em flerte com Aline no BBB: 'Controlador'

O ator apontou que Vinícius interferiu no seu flerte com Aline. "Em relação a Aline, ali comigo, eu não gostei. Ele dizendo que não é momento de ficar com ninguém. Controlando."

Na festa, vejo ele muito ligado em tudo, fica observando. Se alguém tá comigo, alguém que ele quer puxar pra ele, ele fica incomodado. Diogo Almeida

Diogo apontou ainda a forma como Vinícius se comporta na casa. "Ele quer ser sempre o centro das atenções. Se alguém tá falando de um assunto, ele arma um jeito de falar sobre outro pra trazer o foco pra ele."

BBB 25: Enquete UOL - Com quem você acha que Maike vai ficar? Giovanna Reprodução/Instagram Renata Repordução/Globoplay Nenhuma, vai ficar no vácuo Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo