Diego Hypolito é parabenizado no BBB 25 pelos 21 anos de medalha histórica

A conquista ocorreu em 2004, durante a etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica. Na ocasião, Diego se tornou o primeiro atleta brasileiro a subir ao lugar mais alto do pódio em uma prova de solo. O ouro, conquistado em casa, representou um avanço significativo para o esporte no país.

Dentro do reality, os colegas de confinamento celebraram a data com Diego. Os confinados aplaudiram o ginasta. "Que chique. Arrasou. Medalhista. Certeza que eu estava gritando de algum lugar do planeta", disse Renata relembrando a conquista na carreira do colega.