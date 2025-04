No limite da fome: quem são os campeões da Xepa no BBB 25

Dos participantes que ainda estão na casa, Maike foi o que passou mais tempo no Vip. Ao total, o representante comercial passou nove semanas se alimentando bem e apenas cinco na Xepa. Atrás dele, estão João Gabriel, João Pedro e Joselma, com um total de sete semanas no grupo privilegiado.

Os campeões da Xepa são três: Diego, Daniele e Vitória Strada. O trio de integrantes do Camarote passou 12 semanas se alimentando do básico, passando apenas duas semanas de privilégios.

Com a nova liderança de Vitória Strada, eles terão agora a terceira vez no VIP — que durará apenas até a formação de um novo Líder, no modo Turbo.

Neste ano, os participantes tiveram que lidar duas vezes com o Tá Com Nada. Na dinâmica, toda a casa é colocada por alguns dias em uma dieta restrita a arroz, feijão, café e goiabada como punição.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.