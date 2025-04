Bárbara: elenco do BBB merece prêmio final de R$ 1 mil

A última dinâmica que interfere no valor do prêmio do BBB 25 acumulou mais de R$ 100 mil ao montante. O grande vencedor da edição deste ano do programa leva para casa cerca de R$ 3 milhões mas, para os apresentadores do Central Splash, esse valor deveria ser bem, mas bem menor.

Nesta semana, após a eliminação de Vilma, formou-se oficialmente o top 10 finalistas do reality. Para celebrar, na noite de quarta-feira (2), eles se uniram em uma roda de agradecimento. Diferente de outras edições, a produção não fez nenhuma festa para os sobreviventes. Eles tomaram até uma bronca da produção.