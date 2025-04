BBB: 'Se eu faço metade do que Davi Brito faz, sou algemado', diz Hadballa

Ex-participante do Big Brother Brasil 20, Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, falou que seria algemado e preso se tivesse as mesmas atitudes de Davi Brito, campeão do BBB 24, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Sou hater da mentira, do mau-caratismo. Esse cara enganou o Brasil. Agora, o que eu falo tanto, ataco tanto o Davi, a questão é simples: se é o Hadballa fazendo 10% das cagadas, das mentiras, do mau-caratismo que esse cara tem, eu estaria algemado hoje.

Hadballa

O convidado de Chico Barney se mostrou indignado com algumas falas e atitudes polêmicas de Davi, dizendo que o público passou pano para o participante, que acabou sendo campeão do Big Brother Brasil 24.