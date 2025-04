Decisão conjunta entre Maike e Delma preocupa Renata no BBB: 'Bater o pé'

A formação do próximo Paredão promete agitar ainda mais os ânimos na casa do BBB 25. Após a Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (3), Maike e Delma, que conquistaram o 2º e 3º lugar na disputa, ganharam o poder de indicar, em consenso, um participante direto para a berlinda. A decisão será revelada ao vivo no programa desta sexta-feira (4).

O que houve

A dinâmica inesperada deixou os brothers tensos. Logo após a prova, Renata alertou Maike sobre a possível dificuldade em entrar em acordo com Delma. "Vai ter que bater o pé com ela [Delma], porque ela vai querer colocar um de nós", disse, sugerindo que Delma possa mirar em aliados próximos a bailarina.