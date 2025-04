Bárbara: edição de quarta-feira foi a pior da história do BBB

Ontem foi a pior edição da história do programa. Com o programa editado ali, a noite, foi a pior edição

Bárbara Saryne

A edição mostrou uma reprise do discurso que Tadeu Schmidt fez para eliminar Vilma, como foi a dinâmica em que Maike escolhia se ficava com uma quantia em dinheiro ou acrescentava ao prêmio final do programa e nada muito mais interessante.

Ficou uma edição que pareceu da Fazenda, lá da Record, que está sempre atrasada (…) Na Record a gente tem essa sensação que a edição está sempre vindo atrasada (…) Não que o problema seja só dos editores, mas da falta de assunto na casa

