Danilo Gentili detona Eduardo Bolsonaro: 'Só sabe lamber americano'

Danilo Gentili, 45, criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por "lamber rol*" dos norte-americanos e não focar nas questões referentes a São Paulo, estado pelo qual ele é parlamentar eleito.

O que aconteceu

Gentili repercutiu publicação de Eduardo com vídeo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No post do parlamentar brasileiro, ele elogia as ações adotadas pelo político norte-americano, de quem é ferrenho entusiasta.

Para Gentili, Eduardo foca mais na política dos Estados Unidos e menos na do Brasil, sobretudo para os problemas de São Paulo. "Tá escrito 'Eduardo USA' ou 'Eduardo SP' no seu @ [perfil]? Por que você só sabe lamber rola do americano que te barrou na festa dele. Você fala mais dos EUA do que de São Paulo, o estado que te elegeu".