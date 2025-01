Ana Hickmann explica carta aberta ao ex-marido: 'O inocente da história'

Ana Hickmann, 43, explicou o motivo de ter feito uma carta aberta ao ex-marido, Alexandre Correa, 51.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (23), a apresentadora agradeceu o apoio dos fãs e explicou o que a fez gravar o vídeo ao empresário. "Eu quero aproveitar e agradecer todas as mensagens e compartilhamentos do vídeo que eu publiquei ontem. É uma carta aberta que eu decidi, tive que fazer isso, para pontuar as coisas que são reais e mostrar o que são as coisas que são erradas e, principalmente, as fake news que estão saindo por aí. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho".

Na carta aberta, ela falou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão para Alexandre. "Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e o meu ex-marido, uma vítima".