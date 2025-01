Gracy e Giovanna participam de dinâmica e atualizam prêmio do BBB 25; veja

Gracyanne Barbosa, 41, e Giovanna, 27, participaram da primeira dinâmica "Pegar ou Guardar" e atualizaram o valor do prêmio do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Escolhidas por Arleane e Marcelo antes de serem eliminados, as irmãs tiveram que escolher se aumentariam o valor do prêmio do programa ou se ficariam com o dinheiro. A nova dinâmica aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (22) e foi exibida na edição.