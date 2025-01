Mudança decisiva: sede por sexo destrói o futuro de Ísis em 'Mania de Você'

A partir do capítulo desta quarta-feira (22) de "Mania de Você" (Globo), Ísis (Mariana Ximenes) provará mais uma vez que não tem escrúpulos ao dar em cima de Daniel (Samuel de Assis). Em breve, ela ainda seduzirá o marido da sogra.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Sem noção, Ísis jogará seu charme para Daniel, deixando Michele (Alanis Guillen) possessa. O arquiteto, claro, não dará bola às investidas da sedutora, mas o clima entre as irmãs ficará bem pesado.